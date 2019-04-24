، أمير تبوك يناقش الاستعدادات لبطولة تبوك الدولية ،

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التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم؛ مدير عام شركة RPM الشركة المنظِّمة لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم "علي الرماح"، وأعضاء اللجنة الفنية للبطولة، وقدم "الرماح" لأمير المنطقة تقريرًا مفصلًا عن الاستعدادات لبطولة تبوك الدولية بنسختها الثالثة.
وفي بداية اللقاء رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، وناقش جميع جوانب الاستعدادات للبطولة، مؤكدًا اتخاذ كافة الاستعدادات وأعمال اللجان المنظمة للبطولة وإظهارها بالمظهر المأمول والمستوى العالي الذي عُرف عن الدورة، وكذلك الموعد المناسب الذي يتماشى مع روزنامة بداية المسابقات.
وأشاد بالنجاح الكبير الذي تحقّق للبطولة في نسختها الأولى والثانية، مشيرًا إلى أهمية البطولة في استفادة الفرق المشاركة في التحضير قبل انطلاقة منافسات الموسم الرياضي.
أمير تبوك يناقش الاستعدادات لبطولة تبوك الدوليةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-24
التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم؛ مدير عام شركة RPM الشركة المنظِّمة لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم "علي الرماح"، وأعضاء اللجنة الفنية للبطولة، وقدم "الرماح" لأمير المنطقة تقريرًا مفصلًا عن الاستعدادات لبطولة تبوك الدولية بنسختها الثالثة.
وفي بداية اللقاء رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، وناقش جميع جوانب الاستعدادات للبطولة، مؤكدًا اتخاذ كافة الاستعدادات وأعمال اللجان المنظمة للبطولة وإظهارها بالمظهر المأمول والمستوى العالي الذي عُرف عن الدورة، وكذلك الموعد المناسب الذي يتماشى مع روزنامة بداية المسابقات.
وأشاد بالنجاح الكبير الذي تحقّق للبطولة في نسختها الأولى والثانية، مشيرًا إلى أهمية البطولة في استفادة الفرق المشاركة في التحضير قبل انطلاقة منافسات الموسم الرياضي.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
06:13 PM
التقى مدير شركة RPM المنظمة وأعضاء اللجنة الفنية
التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم؛ مدير عام شركة RPM الشركة المنظِّمة لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم "علي الرماح"، وأعضاء اللجنة الفنية للبطولة، وقدم "الرماح" لأمير المنطقة تقريرًا مفصلًا عن الاستعدادات لبطولة تبوك الدولية بنسختها الثالثة.
وفي بداية اللقاء رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، وناقش جميع جوانب الاستعدادات للبطولة، مؤكدًا اتخاذ كافة الاستعدادات وأعمال اللجان المنظمة للبطولة وإظهارها بالمظهر المأمول والمستوى العالي الذي عُرف عن الدورة، وكذلك الموعد المناسب الذي يتماشى مع روزنامة بداية المسابقات.
وأشاد بالنجاح الكبير الذي تحقّق للبطولة في نسختها الأولى والثانية، مشيرًا إلى أهمية البطولة في استفادة الفرق المشاركة في التحضير قبل انطلاقة منافسات الموسم الرياضي.
، أمير تبوك يناقش الاستعدادات لبطولة تبوك الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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