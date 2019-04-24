السعودية | أبطال حرس الحدود في الحد الجنوبي لـ “المناطق” : نعمل لهدف واحد إما النصر أو الشهادة

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ أشرف العصيمي

قام مراسل صحيفة “المناطق” بالتواجد مع أبطال الحد الجنوبي في زيارة تجسد الروح الوطنية والعزيمة والقوة المعنوية وتؤكد أن المجتمع بمختلف مؤسساته وهيئاته يقف صفاً واحداً ، مع جنودنا البواسل الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن دينهم ووطنهم .

تلك الزيارة كشفت لنا عن منظومة عسكرية شاملة بإمكاناتها وقدراتها ما يعني احترافية وجاهزية قواتنا .

وتم الإطلاع خلال الزيارة على القوات المتواجدة على الحد الجنوبي وتحديدا على قيادة حرس الحدود بمنطقة نجران ، ودورهم في حماية حدود الوطن ودور جنودهم المرابطين في مواجهة حالات التسلل، ومهربي المخدرات والاعداء.

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ويعمل حرس الحدود بالحد الجنوبي وفق منظومة أمنية وعسكرية تتميز بالدقة العالية والكفاءة الفائقة.

و تم التعرف خلال الزيارة على كيفية التعامل مع الهجمات وكيفية التعامل معها في شرح يبعث في النفس حالة من الإعجاب والنشوة والفخر.

كما تم مشاهدة العزيمة العالية في نفوس جنودنا الذين هم ثابتون وعازمون لدفاع عن أرض الوطن ، ولا تسمع منهم جميعاً إلا كلمة واحدة وهي : نحن هنا لهدف واحد إما النصر أو الشهادة.

وفي ختام الزيارة وجّه جنودنا البوسل رسالة من خلال الصحيفة للشعب السعودي أكدوا من خلالها على أنهم لن يذخروا جهداً ولا نقطة دم واحدة من عروقهم من أجل الدفاع عن الوطن.