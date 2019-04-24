شكرا لقرائتكم خبر عن «نور» يتجاوز حاجز الـ 400 ألف طلب في الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة التعليم أن نظام نور استقبل في وقت الذروة الأحد الماضي أكثر من 400 ألف طلب متزامن للوصول لخدمات متنوعة اختص أغلبها بالتسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل .

جاء ذلك نتيجة أدى الإقبال الكبير على الخدمات الإلكترونية التي يقدمها، نظام نور، وتزامن تسجيل الطلاب والطالبات في رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، وكذلك متابعات حركة النقل الداخلي، فضلاً عن إدخال الدرجات لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نتيجة الاختبارات النهائية التي تجري حالياً، إلى التأثير على سرعة أداء خوادم النظام والتسبب في بطء بعض الخدمات التي يقدمها النظام .