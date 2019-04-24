شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس باكستان لـ «رئيس الشورى» : حريصون على تعزيز العلاقات مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس باكستان بالقصر الرئاسي بإسلام آباد اليوم رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الشورى لباكستان.

وفي بداية الاستقبال قدم الرئيس الدكتور عارف علوي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- على حسن استقباله له أثناء زيارته للمملكة ، وعلى الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله عامة والحجاج الباكستانيين خاصة.

ونوه رئيس الجمهورية الباكستانية بالتطور الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، مشيداً بخطى التطوير التي دخلتها المملكة وفقاً لرؤية 2030.

من جهته ثمن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لفخامة رئيس جمهورية باكستان حفاوة الاستقبال ، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز علاقاتها وتطويرها إلى الأفضل بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين، ومشدداً على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين والمصالح المشتركة بينهما.

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وعقد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة محمد صادق سنجراني جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ونوه رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة محمد صادق سنجراني بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، للإسهام في نزع فتيل الأزمات في العالم الإسلامي بما يحقق الأمن والاستقرار الدولي، مشيدًا باستضافة خادم الحرمين الشريفين لحجاج جمهورية باكستان.

وأشار سنجراني إلى أن زيارة سمو ولي العهد الأخيرة إلى باكستان تشكل دفعًا مهمًا في العلاقات بين البلدين وشعبيهما، مقدمًا شكره على الدعم الذي يقدمه سموه لباكستان، متطلعًا لمزيد من التعاون والعلاقات البناءة بين المملكة وباكستان.

وجرى خلال جلسة المباحثات المشتركة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية الجلسة سطر رئيس مجلس الشورى كلمة في سجل الزيارات عبر فيها عن سعادته لزيارة مجلس الشيوخ منوهًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.