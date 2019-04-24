شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يوقع اتفاقيات لدعم الأسر المحتاجة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وقع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، عدة اتفاقيات مع جهات حكومية وأهلية لبنانية ودولية لدعم الأسر اللبنانية المحتاجة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.

حيث وقع اتفاقية مع الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية لمشروع تغطية الاحتياج الغذائي للأسر اللبنانية، واتفاقية لإعادة تأهيل وتجهيز وتشغيل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله لغسيل الكلى في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ببيروت.

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كما وقع الدكتور الربيعة اتفاقية أخرى لتجهيز مركز غسيل الكلى في مستشفى طرابلس الحكومي، وتشمل تأمين أجهزة وأنظمة ومعدات طبية لدعم مركز غسيل الكلى بالمستشفى، بقيمة إجمالية تبلغ 401.752 دولارا أمريكيا.

ووقع الدكتور عبدالله الربيعة اتفاقيتين مع جميعة سبل السلام الاجتماعية اللبنانية لدعم الخدمات والنقل الإسعافي والتشغيل.

كما جرى توقيع اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لدعم الخدمات الصحية للمحتاجين من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يستفيد منه 4.340 شخصا بشكل مباشر و96.100 شخص بشكل غير مباشر، بقيمة إجمالية تبلغ 1.521.279 دولارا أمريكيا.