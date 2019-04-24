معايير استحقاق التكييف منخفض التكاليف في حساب المواطن

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أن حملة شراء التكييف لمستفيدي البرنامج بأسعار مخفضة تهدف إلى مساعدتهم في توفير استهلاك الوقود وفي نفس الوقت توفير أجهزة بأسعار مناسبة.

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وقالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 ردا على سؤال أحد المستفيدين إن مبادرة التكييف تهدف إلى مساعدة المواطنين في شراء مكيفات ذات الكفاءة العالية بأسعار مخفضة.

واشتكى بعض المواطنين من عدم وجود سوى طراز واحد تابع لشركة LG ضمن الأجهزة المعروضة صيفا وشتاء فيما أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه يمكن التأكد من الاستحقاق ومعرفة منافذ البيع من خلال زيارة الرابط التالي (هنا) أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد 920024322.

ويسعى حساب متابعات الخليج 365 إلى ترشيد استهلاك الطاقة ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين من خلال مبادرات للترشيد.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا)، ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.