شكرا لقرائتكم خيمة للتسوق الرمضاني في المجاردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة

افتتح محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح أمس حملة دواؤك في رمضان التي ينظمها مستشفى المحافظة العام ، واستمع لشرح مفصل من مدير القطاع الصحي والمشرف على المستشفى العام حسن بن ناصر السلومي عن الحملة وأهدافها .

وتجول المحافظ في المستشفى واطلع على الأقسام وغرف التنويم والطوارئ ، كما أطلق دورة الصداقة الأولى لكرة السلة للجالية الفلبينية بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ومستشفى المجاردة العام .

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وأوضح ابن دلبوح أنه قام بزيارة عدد من الإدارات الحكومية والتي شملت المستشفى والمحكمة العامة وكتابة العدل والبلدية، والنيابة العامة وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من أمير منطقة عسير، بزيارة الإدارات الحكومية وبحث سبل المعوقات التي تواجهها في تنفيذها أعمالها، ومتابعة أداء الإدارات الحكومية، وإنهاء مطالبات وشكاوى المواطنين والمقيمين .

وأفاد المحافظ بأنه بحث مع رئيس بلدية المجاردة عايض بن إبراهيم المحجاني إقامة السوق الرمضاني بمقر سوق الاثنين، مبينًا أن البلدية ستقوم بإنشاء خيمة للتسوق الرمضاني تتوافق مع معايير الأمن السلامة، وبما يضمن سلامة مرتادي السوق خلال الشهر الكريم.