فيديو.. المافيا والعصابات تستهدفان سرقة الجواز السعودي في تركيا

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تستهدف المافيا وعصابات الجريمة المنظمة سرقة جواز السفر السعودي باعتباره أحد أقوى الجوازات في العالم.

وسجلت تركيا وحدها أكثر من 150 حالة سرقة لجوازات سفر سعوديين يتم استخدامها في أغراض مشبوهة.

ويحصل الإرهابيون على الجواز السعودي بعد الشراء من المافيا والعصابات لإيهام العالم أنهم مواطنون سعوديون وإلصاق الجرائم بهم كما يستخدمها البعض في التأثير على الرأي العام من خلال الظهور في مشاهد تمثيلية لتمزيق الجواز.

ويتيح الجواز السعودي لحامله دخول 79 دولة حول العالم وأكد تصنيف اتحاد النقل الجوي العالمي (IATA) أن قوة الجواز السعودي تعززت، بعدما ارتقى في التصنيف العالمي من المرتبة 71 إلى المرتبة 69 عالميا خلال السنوات الماضية.

ولا تزال تركيا تشكل إحدى أكثر الوجهات خطورة على متابعات الخليج 365 السعودي بعد الجرائم التي يتم ارتكابها بحق المواطنين.

ومؤخرًا هدد وزير الداخلية التركي معارضي بلاده من مواطني المملكة ودول الخليج والدول العربية بإمكانية تلفيق التهم لهم وتقديمهم للمحاكمة في تركيا.

وأفادت آخر إحصائية باختفاء أكثر من ألف مواطن في تركيا ما يؤكد حجم المخاطر التي تنتظر السعوديين هناك.

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