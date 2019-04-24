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2019-04-24 بدر الفرحان : وزارة الثقافة ستتولى مهام حماية التراث والعناية به وتطويره متابعات الخليج 365 -الرياض أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود أن وزارة الثقافة ستتولى مهام حماية التراث والعناية به وتطويره. Advertisements وقال الوزير : تحقيقًا لرؤية وتوجهات وزارة الثقافة؛ تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لتتولى الوزارة بموجبها حماية التراث والعناية به وتطويره.









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