المركز الوطني للنخيل يؤكد تطابق منتجات تمور المراعي مع المعايير العالمية  

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

منح المركز الوطني للنخيل والتمور شركة المراعي شهادة علامة التمور السعودية التي يمنحها المركز للمنتجات المطابقة للمواصفات الفنية والمتوافقة مع المعايير العالمية.

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تسلم الشهادة، نيابة عن الشركة، نائب الرئيس لشؤون المجموعة فيصل بن مرزوق الفهادي من وكيل وزارة الزراعة المهندس أحمد بن صالح الخمشي.

وأعرب نائب الرئيس لشؤون المجموعة فيصل الفهادي عن سعادته باعتماد المركز لمنتجات تمور المراعي مؤكداً أن الشركة تطبق دائماً أعلى معايير الجودة في جميع منتجاتها والتي تقدم للسوقين المحلية والإقليمية وهو التزام ينبثق من شعارها جودة تستحق الثقة .

الجدير بالذكر أن منتجات المراعي تشمل المحاصيل الزراعية من منتجات التمور والزيتون إلى جانب قطاعاتها الرئيسية التي تشمل الألبان الطازجة والعصائر والمخبوزات والدواجن ومنتجات أغذية الأطفال حيث تعد المراعي أكبر منتج وموزع للأغذية في الشرق الأوسط.