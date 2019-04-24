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مدني عسير يحذر : تقلبات جوية حتى التاسعة
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
حذّر مدني منطقة عسير من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من محافظات ومدن المنطقة.
وقال الدفاع المدني إنه وفقًا للتنبيه المتقدم الصادر من الأرصاد فإن بداية الحالة ستكون الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء الموافق: ١٤٤٠/٨/١٩ وتنتهي في التاسعة من مساء اليوم.
ولفت إلى أن موقع البلاغ النماص – خميس مشيط – أبها – تنومة رجال ألمع- السودة – محائل – ظهران الجنوب بلقرن – والأجزاء المجاورة لها.
ويأمل الدفاع المدني من جميع المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها.
كما دعا إلى متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي.
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