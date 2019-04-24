ترقب لموعد عطاء سند الزواج الدفعة الثانية

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب المواطنون موعد إيداع عطاء الدفعة الثانية من مبادرة سند الزواج إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان.

وبالأمس أعلن برنامج سند محمد بن سلمان أنه تم تحديث تم تحديث حالة متقدمي الدورة الثانية لمبادرة سند للزواج موضحًا أن العطاء قيد الإجراء ما يعني قرب الإيداع في حسابات المستفيدين.

وأودع سند محمد بن سلمان مطلع الشهر الجاري الدفعة الأولى، بما يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة سند الزواج التي تُعَدُّ إحدى مبادرات البرنامج المُوجَّهة لمساندة حديثي الزواج.

وجاء الإيداع بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.

شروط أهلية سند الزواج:

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

خطوات التسجيل في سند الزواج

Advertisements

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.