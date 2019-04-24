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2019-04-24 أمطار رعدية على الطائف وبحرة حتى منتصف الليل متابعات الخليج 365 - الطائف حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول على عدد من محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة.

وقال الإنذار المبكر إن البلاغ يشمل الطائف، ميسان، بني سعد، قيا، الشفا، الهدا، السيل والأجزاء المجاورة لها وقد تمتد إلى مكة المكرمة حتى الساعة التاسعة مساء.

وفي بحرة توقع الإنذار المبكر تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار حتى الساعة الحادية عشرة مساء. Advertisements









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