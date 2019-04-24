شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية باكستان يستقبل رئيس مجلس الشورى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي بالقصر الرئاسي بإسلام آباد اليوم (الأربعاء) رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للجمهورية.

وفي بداية الاستقبال قدم الرئيس الدكتور عارف علوي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على حسن استقباله له أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية، وعلى الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله عامة والحجاج الباكستانيين خاصة.

ونوه رئيس الجمهورية الباكستانية بالتطور الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله -، مشيداً بخطى التطوير التي دخلتها المملكة وفقاً لرؤية 2030.

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من جهته ثمن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لرئيس جمهورية باكستان حفاوة الاستقبال ، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز علاقاتها وتطويرها إلى الأفضل بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين، ومشدداً على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين والمصالح المشتركة بينهما.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي، وأعضاء مجلس الشورى المرافقين له، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني.