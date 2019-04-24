شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يدشن أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أميرمنطقة مكة المكرمة الأميرخالد الفيصل، أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى الواقعة تحت كوبري ميناء جدة الاسلامي على طريق الفلاح جنوب محافظة جدة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ونائب أميرمنطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

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وقدّم الأميرخالد الفيصل شكره للشركة المنفذة للمشروع، حاثاً القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية والمسؤولية الاجتماعية، وأن يتم تعميم التجربة لتشمل مدينتي مكة المكرمة والطائف.

وبحسب العرض، فإن المشروع الذي ينفذ على مساحة تقدر بأكثر من 14 ألف متر مربع، يحتوي على 3 ملاعب رياضية لكرة القدم وملعبين لكرة السلة، وواحد لكرة الطائرة، إضافة إلى مواقع مخصصة لألعاب الأطفال وساحات مفتوحة، كما يضم مضمارين للمشي، وروعي في المشروع وسائل السلامة إذ تم وضع حواجز للحماية، كما خصّص المشروع مساراً للمكفوفين وأجهزة رياضية مجهزة لأصحاب الهمم، فيما سيتم الانتهاء من المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وستتولى جمعية مراكز الأحياء بجدة تشغيله بعد إنجازه.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة جاذبة لسكان الأحياء المجاورة له وتشجيعهم على الرياضة في أجواء مناسبة وملائمة تمكن الشباب من استثمار طاقاتهم.