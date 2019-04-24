نائب أمير مكة يرأس اجتماعاً لمؤسسات الطوافة والزمازمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً لمؤسسات الطوافة والزمازمة ، جرى خلاله مناقشة خطط واستعدادات المؤسسات لحج العام الحالي.

وناقش الاجتماع الذي حضره معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح ، ورؤساء مؤسسات الطوافة ، خطط مؤسسات الطوافة والزمازمة لموسم حج العام الحالي ، التي ستقدم خدماتها لأكثر من مليوني حاج من مختلف دول العالم منذ وصولهم للمملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين - بإذن الله .

Advertisements

وبحسب العرض فإن مؤسسات الطوافة وهي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب أسيا ، ومؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ، ومؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا ، ومؤسسة مطوفي حجاج إيران ، ومؤسسة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية ، والزمازمة والوكلاء و الادلاء، تقدم خدماتها لضيوف الرحمن ، التي تشمل استقبال الحجاج بمراكز التوجيه في مداخل مكة المكرمة وإيصالهم إلى مقار سكنهم والإشراف على راحتهم وتفقد أحوالهم طيلة إقامتهم ، وتخصيص العدد الكافي من العاملين لتطويفهم وإرشادهم إلى أمور دينهم ومعاونتهم عليها ، كذلك تكليف من يصطحبهم في الطواف والسعي وبقية مناسك الحج بما ييسر للحاج أداء نسكه على الوجه الصحيح ، والتعاون مع المسئولين على توعية الحجاج ، ما يساعدهم على ممارسة واجباتهم وإرسال مندوبين إلى مكاتب إرشاد التائهين التابعة لوزارة الحج والعمرة لاستلام حجاجهم.

وتتولى مؤسسات الطوافة إحضار وسائط النقل المقررة للحجاج في الأوقات المناسبة لصعودهم إلى عرفات ، وفق الخطة العامة للحج ونفرتهم منها إلى مزدلفة ثم إلى منى ومكة المكرمة ، وإرشادهم إلى خيامهم المعدة لنزولهم بمنى وعرفات ، وكذلك سكنهم بمكة المكرمة بعد النزول ، وعدم السماح للحجاج بافتراش الشوارع والميادين وغيرها ، والتقيد بتنفيذ تعليمات الدفاع المدني.

كما تتولى توفير النظافة العامة مع المحافظة على الصحة واستلام جوازات السفر والمحافظة عليها إلى حين انتهاء إجراءات سفر الحجاج ، وتفقد أحوال الحجاج بصورة مستمرة وإعانتهم على إنهاء معاملاتهم لدى الدوائر الحكومية ، وإخطار الجهات المختصة عن الحجاج التائهين مع إخطار دوائر الأمن في حالة عدم الاهتداء إليهم أو تغيب أي منهم لمدة 24 ساعة أو تخلفه عن السفر في موعده المقرر لمغادرته ، والمبادرة إلى تبليغ أقرب مركز صحي في حالة إصابة أي حاج من الحجاج بمرض ، مع مساعدته عند مراجعة المستشفيات لأخذ العلاج اللازم وتزويد وزارة الحج والعمرة بمن يتوفى من الحجاج وجنسياتهم واعمارهم وأرقام جوازاتهم ، وما بحوزة كل واحد منهم مع إثبات مكان الحالة وسببها وشهادة الوفاة.