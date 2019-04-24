السعودية: القتل تعزيرا لـ 37 مواطناً بتهم الإرهاب

أعلنت السلطات السعودية تنفيذها لحكم القتل تعزيرا بحق 37 مواطناً سعودياً بعد إدانتهم بتهم الإرهاب، موضحة الأن التنفيذ جاء في العاصمة الرياض ومكة والمدينة والقصيم وعسير والمنطقة الشرقية التي تسكنها الأقلية الشيعية في السعودية.

وجاء في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على تويتر تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية، مبينةً أن واحداً من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام صلب لاحقاً، وهو عقاب لا ينفذ إلا لأشد الجرائم خطورة.

بينما جاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية أن بعضاً من المتهمين هاجموا مقرات لقوى الأمن باستخدام متفجرات وقتلوا عدداً من عناصر الأمن وتعاونوا مع قوى معادية للإضرار بمصالح البلاد العليا، بحسب "BBC العربية".