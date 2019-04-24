خالد بن سلمان يطلع مؤتمر «الأمن الدولي» بموسكو على جرائم إيران

حذر نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، من أنّ «النظام الإيراني مستمرٌ في تغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولية»، وشدَّد على أن «إيران تواصل نشر الفوضى في المنطقة عبر الدمار والدم...»، وقال: «علينا أن نختار بين الفوضى التي تنشرها إيران، وبين الاستقرار والأمن والتنمية».

وأكَّد الأمير خالد بن سلمان (في كلمته أمام مؤتمر الأمن الدولي بالعاصمة الروسية موسكو) أنّ «طهران تهز استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيا حزب الله وميليشيا الحوثي الانقلابية...»، وعن الوضع في اليمن قال: «الميليشيات الحوثية الموالية لطهران تواصل خرق قرارات مجلس الأمن واتفاق ستوكهولم الذي تمّ توقيعه بالسويد في ديسمبر الماضي...».

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وأكّد الأمير خالد بن سلمان «التزام المملكة بمكافحة الإرهاب إقليميًا ودوليًا...»، وأضاف أنّ «المملكة في سياستها الخارجية لم تدخر جهدًا في إرساء الاستقرار والأمن»، مشدِّدًا على «ضرورة محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز وسائل غسل الأموال»، وقال: «غايتنا أن يحقق المواطن اليمني استقرارًا في ظل حكومة شرعية».

وأوضح أنَّ «المملكة في هذه الآونة تشهد تحولًا ونموًا غير مسبوقين لتحقيق رؤية 2030»، وبين أنّ «المملكة تعمل على تعزيز الأمن السيبراني لمواجهة أي تهديد عبر الشبكة المعلوماتية...، يأتي هذا فيما يجري الأمير خالد بن سلمان زيارةً رسمية إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو، وعقد لقاءات عدة.

وكان في استقبال الأمير خالد الذي وصل موسكو مساء أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الدكتور رائد قرملي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري لدى روسيا الاتحادية العميد الركن محمد المطيري، ونائب رئيس الأركان العامة بوزارة الدفاع الروسية اللواء آندريه كولسينكوف، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.