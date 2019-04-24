خادم الحرمين يمنح الدكتور نزار مدني «وشاح الملك عبدالعزيز»

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار بن عبيد مدني، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، تقديرًا لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه، جاء ذلك، خلال استقبال الملك للدكتور مدني في قصر اليمامة بالرياض، بمناسبة انتهاء فترة خدمته.

وقد نوه خادم الحرمين بما بذله مدني من جهود طيلة خدمته، مؤكدًا أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده، وبدوره، رفع الدكتور نزار مدني بهذه المناسبة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على ما حظي به من تقدير وتكريم، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين نظير حرصهما الدائم على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن.

حضر الاستقبال: وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.