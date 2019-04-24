السعودية اليوم / ورشة عمل سعودية - مصرية لتطوير الربط الكهربائي وكفاءة الطاقة



الرياض 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

أطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع الشركة

وأكد الدكتور نايف بن محمد العبادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، أهمية التعاون السعودي - المصري في مجال الكهرباء، خاصة في مشروع الربط الكهربائي، حيث من المخطط أن تصل القدرات التبادلية للطاقة الكهربائية بين البلدين 3000 ميغا واط، وأن المشروع سيكون أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، حيث سيساهم في زيادة موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة، وسيوفر عوائد استثمارية مجدية للطرفين، وهو حالياً في مراحل متقدمة من التخطيط وإكمال الدراسات التشغيلية، استعداداً للتنفيذ في القريب العاجل بإذن الله.

وأضاف العبادي: "تأتي ورشة العمل الخامسة للتعاون السعودي - المصري في مجال الكهرباء لتبادل الخبرات والمنفعة المشتركة لكلا الطرفين، وبحث أوجه التعاون المتكامل في عدة مجالات، خاصة أن البلدين يمثلان أكبر منظومتين للطاقة في المنطقة، مما يحقق التكامل في هذا المجال.

ومن جهته، أوضح عبدالمحسن خلف، العضو المتفرغ للشؤون الإدارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في كلمةٍ ألقاها نيابةً عن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس جابر دسوقي، أن من أهم أهداف التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، هو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع، راجياً أن يعود مشروع الربط الكهربائي بالنفع للطرفين والتقدم أكثر في توثيق العلاقة.

وطُرحت عدة أوراق عمل حول مجالات الورشة، خلال جلسات عمل وورش فنية متخصصة يحضرها مسؤولون وخبراء من الجانبين، لمناقشة أوجه التعاون، واستعراض التجارب الناجحة لدى الجانبين لبحث مدى الاستفادة منها.

// انتهى //

16:45ت م

0197



الرياض 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واسأطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء اليوم ، ورشة العمل الخامسة للتعاون السعودي - المصري في مجال الكهرباء، وتستمر ليومين في الرياض؛ لاستكمال مشاريع التعاون بين الطرفين في مجالات الربط الكهربائي، والأبحاث والتطوير، والتدريب وتبادل الخبرات، وكفاءة الطاقة وخدمات المشتركين، وإدارة المشاريع، والشبكات الذكية، وإدارة الأصول.وأكد الدكتور نايف بن محمد العبادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، أهمية التعاون السعودي - المصري في مجال الكهرباء، خاصة في مشروع الربط الكهربائي، حيث من المخطط أن تصل القدرات التبادلية للطاقة الكهربائية بين البلدين 3000 ميغا واط، وأن المشروع سيكون أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، حيث سيساهم في زيادة موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة، وسيوفر عوائد استثمارية مجدية للطرفين، وهو حالياً في مراحل متقدمة من التخطيط وإكمال الدراسات التشغيلية، استعداداً للتنفيذ في القريب العاجل بإذن الله.وأضاف العبادي: "تأتي ورشة العمل الخامسة للتعاون السعودي - المصري في مجال الكهرباء لتبادل الخبرات والمنفعة المشتركة لكلا الطرفين، وبحث أوجه التعاون المتكامل في عدة مجالات، خاصة أن البلدين يمثلان أكبر منظومتين للطاقة في المنطقة، مما يحقق التكامل في هذا المجال.ومن جهته، أوضح عبدالمحسن خلف، العضو المتفرغ للشؤون الإدارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في كلمةٍ ألقاها نيابةً عن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس جابر دسوقي، أن من أهم أهداف التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، هو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع، راجياً أن يعود مشروع الربط الكهربائي بالنفع للطرفين والتقدم أكثر في توثيق العلاقة.وطُرحت عدة أوراق عمل حول مجالات الورشة، خلال جلسات عمل وورش فنية متخصصة يحضرها مسؤولون وخبراء من الجانبين، لمناقشة أوجه التعاون، واستعراض التجارب الناجحة لدى الجانبين لبحث مدى الاستفادة منها.// انتهى //16:45ت م0197

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ورشة عمل سعودية - مصرية لتطوير الربط الكهربائي وكفاءة الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.