السعودية اليوم / لجنة مكافحة التبغ بالحدود الشمالية ترصد مخالفات على منشآت صحية



عرعر 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالحدود الشمالية اليوم, جولات رقابية شملت المنشآت الصحية بالمنطقةً, تطبيقاً لقرار وزارة الصحة بمنع التدخين في حرم منشآتها.

وأوضحت اللجنة أن الجولات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات على موظفين ومراجعين وذلك لتدخيهم داخل سور أحد المستشفيات بالمنطقة ، مشيرة إلى أنه وطبق بحقهم النظام الذي ينص على التغريم 200 ريال لكل مخالف .

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16:43ت م

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