السعودية اليوم / بلدي عنيزة يستعرض طلبات المواطنين في لقاء مفتوح



عنيزة 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة عنيزة بمقره اليوم, الجلسة الـ 43 ، برئاسة رئيس المجلس فهد بن غانم المطيري.

واستعرضت الجلسة مقترحات وطلبات المواطنين في اللقاء المفتوح وجرى رفعها للبلدية، وتقارير عن امتداد طريق الملك سعود ومنتزه الملك عبدالله ، ومتابعة المجلس للجنة تحديد مراعي الغضا.

كما اطلع المجلس على تعاميم الوزارة الأخيرة.

// انتهى //

16:42ت م

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