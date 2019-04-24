السعودية اليوم / بلدي محايل عسير يتفقد قرى مركز سعيدة الصوالحة



محايل 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

زار وفد من أعضاء المجلس البلدي بمحافظة محايل عسير أمس قرى مركز سعيدة الصوالحة بني ذيب ، المليحة ، القري للوقوف على احتياجاتها من الخدمات البلدية، والاستماع إلى مطالب الأهالي التي شملت خدمات السفلته والإنارة، والملاعب

وأوضح رئيس المجلس البلدي إبراهيم بن موسى الفاهمي أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة المجلس البلدي في زيارات تفقدية للمراكز والقرى والأحياء السكنية في محايل عسير، للوقوف ميدانياً على أهم الاحتياجات البلدية، والالتقاء بالأهالي والسكان والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

وأفاد أن المجلس قد تفقد قرى بني ذيب والمليحه والقري التابعه لمركز سعيدة الصوالحة واستمع لاحتياج الأهالي فيها، وبين الفاهمي أن المجلس سيعرض كافة الطلبات والإقتراحات على أعضاء المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية وذلك لدراسة الطلبات والعمل على تحقيقها مع المختصين في بلدية محايل .

وأضاف أن هناك مقترحات ومطالبات للأهالي تلقاها المجلس، وتم اقرارها ضمن جلسة تحديد أولويات المشاريع.

// انتهى //

16:39ت م

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محايل 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واسزار وفد من أعضاء المجلس البلدي بمحافظة محايل عسير أمس قرى مركز سعيدة الصوالحة بني ذيب ، المليحة ، القري للوقوف على احتياجاتها من الخدمات البلدية، والاستماع إلى مطالب الأهالي التي شملت خدمات السفلته والإنارة، والملاعب الرياضية ، والساحة الشعبية ، ومواكبة مرحلة النمو والتطور .وأوضح رئيس المجلس البلدي إبراهيم بن موسى الفاهمي أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة المجلس البلدي في زيارات تفقدية للمراكز والقرى والأحياء السكنية في محايل عسير، للوقوف ميدانياً على أهم الاحتياجات البلدية، والالتقاء بالأهالي والسكان والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.وأفاد أن المجلس قد تفقد قرى بني ذيب والمليحه والقري التابعه لمركز سعيدة الصوالحة واستمع لاحتياج الأهالي فيها، وبين الفاهمي أن المجلس سيعرض كافة الطلبات والإقتراحات على أعضاء المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية وذلك لدراسة الطلبات والعمل على تحقيقها مع المختصين في بلدية محايل .وأضاف أن هناك مقترحات ومطالبات للأهالي تلقاها المجلس، وتم اقرارها ضمن جلسة تحديد أولويات المشاريع.// انتهى //16:39ت م0187

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