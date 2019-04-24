السعودية اليوم / محافظ المجاردة يفتتح حملة "دواؤك في رمضان"



محايل 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

افتتح محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح أمس, حملة "دواؤك في رمضان" التي ينظمها مستشفى المحافظة العام.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من مدير القطاع الصحي والمشرف على المستشفى العام حسن بن ناصر السلومي عن الحملة وأهدافها.

وتجول في المستشفى, مطلعاً على الأقسام وغرف التنويم والطوارئ، كما أطلق دورة الصداقة الأولى لكرة السلة للجالية الفلبينية بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ومستشفى المجاردة العام.

وأشار ابن دلبوح إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من أمير منطقة عسير ، لبحث سبل المعوقات التي تواجها في تنفيذها أعمالها، ومتابعة أداء الإدارات الحكومية، وإنهاء مطالبات وشكاوى المواطنين والمقيمين.

وأكد المحافظ أنه بحث مع رئيس بلدية المجاردة عايض بن إبراهيم المحجاني إقامة السوق الرمضاني بمقر سوق الإثنين, مبيناً أن البلدية ستقوم بإنشاء خيمة للتسوق الرمضاني تتوافق مع معايير الأمن السلامة، وبما يضمن سلامة مرتادي السوق خلال الشهر الكريم.

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16:39ت م

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