السعودية اليوم / آل الشيخ يلتقي نائب رئيس الوزراء لجمهورية الشيشان



الرياض 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم نائب رئيس الوزراء لجمهورية الشيشان السيد حسن حاكيموف .

وبحث الطرفان تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات التعليم، كما تم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين، وسبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين .

حضر اللقاء من الجانب الشيشاني الكساندر استومين الوزير المفوض للسفارة الروسية، والياس تائيف نائب وزير التعليم والبحث العلمي، ومسلم بايتازيف وزير السياحة، وموسى كازايف مساعد نائب رئيس الوزراء، وعثمان اسالمبيكوف مسؤول مكتب الإعلام، مساعد وزير السياحة، ورومان روستاموف ملحق السفارة الروسية، وموسى بادايف وزير الزراعة، وزيلمخان اوزداميروف مدير عام شركة غرزوني للسفر والسياحة، ومن الجانب السعودي معالي الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائب وزير التعليم، ومعالي الدكتور حاتم المرزوقي نائب الوزير للتعليم الجامعي، والدكتور سالم المالك المشرف العام على إدارة التعاون الدولي، والدكتور حمد المحرج وكيل الوزارة للشؤون التعليمية، والدكتور جاسر الحربش وكيل الوزارة للإبتعاث، ومحمد الدخيني المشرف العام على الاتصال والإعلام .

// انتهى //

16:37ت م

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