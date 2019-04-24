السعودية اليوم / مكتب التعليم بالعرضية الشمالية يحصد شهادة الاعتماد الدولية iso 2015



مكة المكرمة 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 إبريل 2019 م واس

حصد مكتب التعليم بالعرضية الشمالية شهادة الاعتماد الدولية iso 2015 من شركة QA الألمانية.

وأكد مدير مكتب التعليم بالعرضية الشمالية علي بن سلطان السهيمي أن هذا الإنجاز الذي يتفق مع رؤية المملكة 2030 وينسجم مع ما توليه وزارة التعليم من عناية فائق بالمؤسسات التعليمية التي ستكون بمشيئة الله تعالى حافزا لبذل المزيد من العطاء لخدمة مسيرة التعليم في بلادنا المباركة.

وقدم السهيمي شكره وتقديره لكل من شارك في هذا الإنجاز الذي كان ثمرة تضافر جهود الجميع في المكتب والمدارس وبدعم وتوجيهات إدارة تعليم القنفذة وفي مقدمتهم مدير التعليم الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي, ومساعده للشؤون التعليمية أحمد بن محمد الهيثمي, والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور محمود العلواني.

// انتهى //

16:36ت م

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