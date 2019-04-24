شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الإسلامية» يوجه خطباء الجمعة بكشف جرائم مرتكبي حادثة الزلفي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، توجيهاً لكافة الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، حول العملية الإرهابية الفاشلة التي استهدفت مركز مباحث محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، التي نتج عنها إصابة ثلاثة من رجال الأمن، ومقتل أربعة من الإرهابيين.
ودعا آل الشيخ الخطباء والأئمة والدعاة إلى فضح أعمال الإرهابيين ومخططاتهم التي تقوم على الإفساد في الأرض، والخروج على ولاة الأمر، إضافة إلى بيان شناعة أعمالهم، وسفكهم للدماء المعصومة، وبيان حكم ما اقترفوه من جرائم.
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