شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مناورات تمرين «الكاسح 2» بين القوات البرية السعودية والباكستانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تتواصل في مدينة ريسالبور الباكستانية مناورات التمرين العسكري المشترك «الكاسح 2»، الذي انطلق قبل أسبوع، حيث نفذت كتيبة المهندسين من القوات البرية الملكية السعودية وكتيبة المهندسين من القوات الباكستانية الشقيقة عدداً من المهمات التدريبية المشتركة كالبحث عن العبوات الناسفة في المباني وتفتيش الطرق المعبدة وغير المعبدة وتفتيش العربات.

وأكد ركن عمليات كتيبة المهندسين من جانب القوات البرية الملكية السعودية المقدم الركن شافي بن فهيد السبيعي أن الوحدات السعودية نفذت جميع مهماتها بكل دقة وإتقان لافتا إلى أن هذه التمارين المشتركة تنفذ فيها العديد من السيناريوهات والتي تتطلب حضورا ذهنيا وبدنيا عاليا لدى المشاركين.

وأكد المقدم الركن السبيعي أن مثل هذه التمارين يتم التخطيط لها مسبقا حتى تتم الاستفادة منها بشكل عام في ظل تنوع مسارح العمليات، ما يتطلب احترافية عالية بالعمليات المشتركة والتخطيط الموحد بين القوات المنفذة لتطوير عمليات إزالة الألغام في الطرق المعبدة وغير المعبدة والمباني والطرق، والتي تسهم بشكل إيجابي في صقل وتطوير المهارات القتالية لدى المشاركين.

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