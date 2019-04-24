شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يكرّم الدكتور نزار مدني ويمنحه وشاح الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار بن عبيد مدني، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، تقديراً لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه.

جاء ذلك، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة في الرياض اليوم (الأربعاء)، لمدني بمناسبة انتهاء فترة خدمته. وقد نوه خادم الحرمين الشريفين بما بذله نزار مدني من جهود طيلة خدمته، مؤكداً أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده. بدوره، رفع الدكتور نزار مدني بهذه المناسبة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على ما حظي به من تقدير وتكريم، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين نظير حرصهما الدائم على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن. حضر الاستقبال، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.