شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يحذر من رسائل مشبوهه تستهدف المعلمين والمعلمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al- حذرت إدارة تقنية المعلومات بتعليم منطقة مكة المكرمة من وصول رسائل نصية مشبوهة تحمل روابط بقصد تعبئة، أو تصحيح البيانات الخاصة بالمعلمين والمعلمات. وأكدت الإدارة على عدم فتح هذه الروابط أو التجاوب معها وحظر الجهة المرسلة، وسرعة الابلاغ على رقم الهاتف 0125561581.



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