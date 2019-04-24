الآن هنا شروط قبول التقديم والتسجيل للجامعيين 1440 في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية...

تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الملك خالد العسكرية من حملة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، ويمكن التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لعام 1440هـ بدأ من يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر شعبان 1440، وسنستعرض من خلال هذا التقرير الشامل والجامع لشروط التسجيل، فبعد إعلان لجنة القبول والتسجيل عن موعد فتح باب التسجيل لحملة الشهادات الجامعية للعام 1440هـ ، تزايد البحث عن طريقة التقديم والتسجيل على كلية الملك خالد العسكرية، وكذلك معرفة شروط وخطوات التقديم وكذلك رابط موقع كلية الملك خالد للتسجيل، حيث قررت لجنة القبول فتح باب التسجيل في الموعد المذكور في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم بداية التسجيل ويستمر باب التسجيل مفتوح لمدة أسبوع كامل.

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته لجنة القبول بكلية الملك خالد العسكرية أن موقع التسجيل سيظل مفتوح ومتاح للراعبين في التسجيل والذين تنطبق عليهم الشروط التي سنوردها في هذا التقرير تفصيلا، وسيكون موقع التقديم والتسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة طوال الفترة المحددة للتقديم والتسجيل، وعلى الراغبين في التقديم والتسجيل أن يراعوا ملاء نماذج التسجيل بالبيانات الصحيحة بدقة بالغة على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم والتسجيل، وتجدر الإشارة أيضا أن الطالب الراعب في الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية سيكون مسئول مسئولية كاملة عن جميع البيانات التي سيقوم بتسجيلها، كما تهيب لجنة القبول باستكمال جميع البيانات، حيث لن يتم الالتفات إلى طلبات التسجيل غير مكتملة البيانات، حيث سيتم مواستبعاد الطلبات الغير مكتملة لجميع البيانات المطلوبة.

موقع مقر ة مكان لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية 1440

شروط التسجيل (للجامعيين)

أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألا يقل عن تقدير عن (جيد) وأن لا يكون قد أمضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

أن يكون قد أدى اختبار القدرات للجامعيين التي يعقدها المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات النظرية فقط).

أن يكون قد أدى اختبار اللغة الإنجليزية (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات الصحية عدا الأطباء).

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في أحدى التخصصات التالية :

التخصصات الصحية: طب عام ، طب أسنان ، صيدلة ، أخصائي علاج تنفسي ، أخصائي أشعة ، هندسة أجهزة طبية ، أخصائي طب طوارئ . تخصصات الهندسة: هندسة كهربائية ، هندسة كهربائية مسار طاقة ، هندسة إلكترونيات، هندسة ميكانيكية ، هندسة مدنية ، هندسة معمارية. تخصصات الحاسب الآلي: علوم الحاسب الآلي ، هندسة الحاسب الآلي ، نظم معلومات(حاسب الآلي) ، هندسة برمجيات ، أمن المعلومات. . التخصصات الشرعية : شريعة ، دعوة ، أصول دين . تخصصات الإعلام: (علاقات عامة ، إذاعة وتلفزيون ، صحافة ) قانون/أنظمة. الترجمة (لغة انجليزية , لغة فرنسية) . أحياء ، رياضيات. السلامة الجوية ، المراقبة الجوية ، إدارة (مجال جوي/ مطارات).

لا يزيد سن المتقدم الجامعي عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (27) سنة فـي جميع التخصصات عدا الاطباء ألا يزيد سن المتقدم عن (30) سنة.

أن تكون الشهادات العليا الجامعية الحاصل عليها الطالب بعد درجة البكالوريوس في نفس مجال التخصص .

الحاصلين على الشهادة الجامعية من الجامعات الأجنبية يلزمهم معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165) سم – (52) كجم والحد الأعلى (188) سم – (95) كجم للطلبة الجامعيين.

أن يكون غير متزوج من أجنبية.

أن يجتاز المقابلات واختبارات التخصص واختبار اللياقة البدنية واجتياز الفحص الطبي .

لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية .

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

إلا يكون قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لنظام الخدمة العسكرية (حالية أو سابقة ).

رابط الاستفسارات عن شروط القبول لكلية الملك خالد العسكرية

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تعليمات التسجيل للجامعيين

بالنسبة لخريجي السنة الحالية الذين لم يحصلون على نتائجهم بعد, يكتفى بالمعدل المتوقع الحصول عليه .

يفضل استخدام متصفح إنترنت اكسبلورر 8 فأعلى .

لا تتعدى عملية التسجيل مدة الساعة (60 دقيقة)

يرجى تجهيز صور للهوية الوطنية من الماسح الضوئي للتالي (بحيث تكون صيغة الصور من نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة الواحدة ال800 كيلوبايت ).

موعد التقديم والتسجيل الإلكتروني في كلية الملك خالد العسكرية

الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم والتسجيل

صورة شخصية (ملونة بالزي الوطني مقاس 3*4). دفتر العائلة (للمتزوجين). الهوية الوطنية للأب. دفتر العائلة للأب. وثيقة التخرج أو إفادة بتوقع تخرجك صادرة من الجامعة. شهادة الامتياز ( للتخصصات الصحية). السجل الأكاديمي (يمكن الحصول علية من موقع جامعتك) . التأكد من جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة ( عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعنى وجود خطاء في البيانات المدخلة) بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم أكتمال عملية التسجيل) . سيتم ارسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل . تستطيع التعديل عن طريق الموقع من خيار “تعديل بيانات طلب” .

التسجيل لكلية الملك خالد العسكرية لعام 1440 وشروط التسجيل للطلاب حملة الثانوية العامة

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ( يستثنى من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ).

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. و ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

أن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة التابعة لوزارة التعليم ( انتظام نهاري ) تخصص( العلوم الطبيعية – العلـوم الإداريــة والاجتماعيــة –

العلــوم الشرعية والعربية – نظام المقررات ) فقــط ومن خريجي هذا العام 1439هـ ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة.

ألا يقل المعدل التراكمي العام عــن( 80 % )لتخصـص العلوم الطبيعية ونظام المقررات تخصص علوم طبيعية و ( 85 % ) لتخصص (العلوم الإدارية و الاجتماعية والعلوم الشرعية والعربية ونظام مقررات تخصص علوم إنسانية ) .

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة و أن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن 60 .

أن يتناسب طوله مع وزنه بحيث الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) .

أن لا يقل عمر الطالب عن (17) عاماً ولا يزيد عن (22) عاماً عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية .

سوف يتم الاستبعاد نهائيا لأي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة.

التعليمات الواجبة التسجيل لحملة الثانوية

يفضل استخدام متصفح إنترنت اكسبلورر 8 فأعلى . لا تتعدى عملية التسجيل مدة الساعة (60 دقيقة) . يرجى تجهيز صورة من الماسح الضوئي للشهادة الثانوية (بحيث تكون صيغة الصورة من نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة ال800 كيلو بايت ). التأكد من جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة ( عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعنى وجود خطاء في البيانات المدخلة كتابة أحرف رمز التحقق المعروض باللغة الإنجليزية بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم أكتمال عملية التسجيل) سيتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل تستطيع التعديل عن طريق الموقع من خيار “تعديل بيانات طلب” كما يمكنكم الاستفسار عن أي شيئ يتعلق بالتقديم لكلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط التالي:

الإثباتات المطلوبة من الطـلبة الجامعين المقبولين إحضارها في ملف علاقي أخضر اللون كما يلي :

نسخة من الهوية الوطنية للطالب.

أصل الشهادة الجامعية .

أصل المعادلة من التعليم للشهادة الجامعية من الخارج موضح فيها تاريخ التخرج والمعدل أو مشهد من الجامعة موضح فيها تاريخ التخرج و المعدل.

أصل السجل الأكاديمي.

أصل شهادة الامتياز ( للتخصصات الصحية ) أو مشهد موضح فيه تاريخ التخرج .

أصل التصنيف المهني ( للتخصصات الصحية ) .

نسخة مصدقة من بطاقة التسجيل المهني ( سارية الصلاحية ) ( للتخصصات الصحية )

عدد 4 صور شمسية ملونة حديثة مقاس 3×4 بالزي الوطني.

التسجيل لكلية الملك خالد العسكرية لعام 1440 وتعليمات للطلبة المقبولين

أولا- الحضور في اليوم المحدد لمراجعة الطالب الساعة السابعة صباحاً بالزي الرياضي في مقر لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية (الرياض- جنوب وزارة الحرس الوطني تقاطع الدائري الشرقي مع طريق خريص – مخرج 13)

ثانيا- الإثباتات المطلوبة من الطالب عند الحضور لمقر اللجنة كما يلي :

إحضار أصل الهوية الوطنية

كرت المراجعة .

نتائج القبول لحملة الثانوية

رابط الاستعلام عن نتائج القبول للطلاب حملة الثانوية العامة

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول لحملة الثانوية العامة من خلال الرابط السابق مباشرة، كما يمكن الاستفسار عن لأي شيئ يتعلق بالتقديم لكلية الملك خالد العسكرية بإحدى الطرق التالية:

عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] عن طريق رابط الموقع استفسار عن طريق الاتصال على 0114918326

ومن الجدير بالذكر ما أكدته لجنة القبول بكلية الملك خالد العسكرية، حيث أكدت اللجنة أن هذا القبول لا يعتبر نهائياً، ولن يطلب أصل الشهادة والوثائق الرسمية حتى يجتاز الطالب اختبار الفحص والتحاليل المخبرية، وحسب التوجيهات الكريمة فقد تم إقفال باب القبول تماماً ولن يقبل أي طلب التحاق أو مراجع