، "الأرصاد" تنبه: أمطار غزيرة تضرب عسير.. والدفاع المدني يحذر ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان سيول بمنطقة عسير.
وأشار التنبيه إلى أن بداية الحالة ستكون اليوم عند الساعة 12:00 م الموافق: 19/ 8/ 1440هـ في حين ستكون نهاية الحالة نفس اليوم عند الساعة 21:00م.
وحدد التنبيه موقع البلاغ منطقة عسير: (النماص، خميس مشيط، أبها، تنومة، رجال ألمع، السودة، محائل، ظهران الجنوب بلقرن، والأجزاء المجاورة لها).
من جهته، دعا الدفاع المدني بعسير على لسان المتحدث الرسمي له العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي من المخاطر التي قد تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه.
"الأرصاد" تنبه: أمطار غزيرة تضرب عسير.. والدفاع المدني يحذرمحمد طيران الخليج 365 2019-04-24
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان سيول بمنطقة عسير.
وأشار التنبيه إلى أن بداية الحالة ستكون اليوم عند الساعة 12:00 م الموافق: 19/ 8/ 1440هـ في حين ستكون نهاية الحالة نفس اليوم عند الساعة 21:00م.
وحدد التنبيه موقع البلاغ منطقة عسير: (النماص، خميس مشيط، أبها، تنومة، رجال ألمع، السودة، محائل، ظهران الجنوب بلقرن، والأجزاء المجاورة لها).
من جهته، دعا الدفاع المدني بعسير على لسان المتحدث الرسمي له العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي من المخاطر التي قد تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
03:57 PM
مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان سيول بمنطقة عسير.
وأشار التنبيه إلى أن بداية الحالة ستكون اليوم عند الساعة 12:00 م الموافق: 19/ 8/ 1440هـ في حين ستكون نهاية الحالة نفس اليوم عند الساعة 21:00م.
وحدد التنبيه موقع البلاغ منطقة عسير: (النماص، خميس مشيط، أبها، تنومة، رجال ألمع، السودة، محائل، ظهران الجنوب بلقرن، والأجزاء المجاورة لها).
من جهته، دعا الدفاع المدني بعسير على لسان المتحدث الرسمي له العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي من المخاطر التي قد تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه.
، "الأرصاد" تنبه: أمطار غزيرة تضرب عسير.. والدفاع المدني يحذر ،
المصدر : الخليج 365
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