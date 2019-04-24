، "مدني جازان" يحذر قائدي المركبات على الطرق السريعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تنبيه "الأرصاد" من العوالق الترابية والأتربة المثارة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، قائدي المركبات على الطرق السريعة، إلى الحذر بعد تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وكانت "الأرصاد" قد ذكرت أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية فترة ما بعد الظهيرة على منطقة جازان.

وشمل التنبيه محافظات الدرب وفيفا والعارضة وبيش وهروب وأبو عريش والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.