، ثعلب روسي يمنع طائرة من الهبوط والسياح يقررون العودة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن وقف في المدرج

في حادثة من النادر حدوثها عطل ثعلب روسي من فئة الثعالب الحمراء طائرة ركاب من الهبوط حيث تعد هذه الفئة من أكبر أنواع الثعالب الحقيقية والأكثر انتشاراً جغرافياً في روسيا والدائرة القطبية الشمالية، ويصنف من أسوأ أنواع الثعالب الغازية في العالم ويعيش منها خمسة وأربعون سلالة.

وبدأت الحادثة عندما أعلنت سلطات مطار بطرسبرج بأن طائرة ركاب من طراز بوينج 300 فشلت في الهبوط بمطار "بولكوفو" في بطرسبورغ؛ بسبب وقوف الثعلب الروسي الأحمر في وسط المدرج، ومواجهاً الطائرة عند هبوطها، مما اضطر قائد الطائرة إلى إعادة رفع الطائرة وإلغاء الهبوط، مما أصاب الركاب بالذعر ونشر الفزع بين السياح الذين أتوا لزيارة معالم بطرسبرج.

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قال ناطق باسم مطار "بولكوفو" إن الطيار اضطر للقيام بدورة أخرى في سماء المطار؛ لتمكين المختصين على الأرض من طرد الثعلب من المدرج الذي عاند فرق الطرد، وظل واقفاً وسط المدرج، إلا أنه بعد محاولات متعددة تم طرده، وأبلغت الطائرة بالعودة استطاعت الطائرة الهبوط الناجح، ولكن الركاب قرروا العودة بعد أن أصابهم الذعر من انتشار الثعالب ببطرسبرج، ووصولها إلى مدرج الطائرات.