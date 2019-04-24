، السودانيون يصعّدون.. مسيرة مليونية لمطالبة الجيش بتسليم السلطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - غداة تأييد واشنطن تشكيل حكومة مدنية

كثّف قادة الاحتجاجات في السودان، اليوم الأربعاء، ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي بالدعوة إلى مسيرة مليونية؛ للمطالبة بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية، في تصعيد ملحوظ لمنحى الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل الجاري.

وقال القائد البارز في تجمع المهنيين السودانيين أحمد الربيع: "نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السودانية في بيان منفصل أوردته "فرانس برس"، بأن المسيرة ستدعو إلى الحكم المدني في السودان، وهو المطلب الرئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بـ"البشير".

ويعتصم الآلاف أمام مقر الجيش وسط الخرطوم للضغط على المجلس العسكري لتلبية مطالبهم.

وأيدت واشنطن مطالب المحتجين بدعوتها إلى الحكم المدني.

وذكرت مسؤولة وزارة الخارجية ماكيلا جيمس، أمس أن الولايات المتحدة تؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون.