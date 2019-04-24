، "الروساء" متحدثاً رسمياً باسم "هيئة الطيران المدني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: لتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قراراً بتعيين مدير المركز الإعلامي إبراهيم بن عبدالله الروساء، متحدثاً رسمياً باسم الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بإنجازات وبرامج ومبادرات ومشاريع الهيئة.

ويتولى "الروساء" مهمة التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لتمثيل الهيئة إعلامياً، وتعزيز تواصله مع الجمهور المستهدف.

ويعد إبراهيم الروساء أحد الكفاءات المتميزة في مجال الإعلام وله خبرة ممتدة لأكثر من 18 سنة في حقل الصحافة، وعمل أستاذاً في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

كما عمل مديراً سابقاً لإدارة الإعلام الإلكتروني بوكالة الأنباء السعودية ومقدماً للعديد من البرامج الإذاعية والتلفازية، ومدرباً معتمداً في مجال الإعلام الرقمي وله العديد من المؤلفات في مجال الإعلام والاتصال والعلاقات العامة.