، كتيبة المهندسين.. استمرار مناورات "الكاسح" بين القوات السعودية والباكستانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مدينة ريسالبور وتشمل البحث عن العبوات الناسفة في المباني وتفتيش الطرق

تتواصل في مدينة ريسالبور الباكستانية مناورات التمرين العسكري المشترك "الكاسح 2" الذي انطلق قبل أسبوع.

ونفذت كتيبة المهندسين من القوات البرية الملكية السعودية وكتيبة المهندسين من القوات الباكستانية الشقيقة عدداً من المهام التدريبية المشتركة، كالبحث عن العبوات الناسفة في المباني وتفتيش الطرق المعبدة وغير المعبدة وتفتيش العربات.

وأكد ركن عمليات كتيبة المهندسين من جانب القوات البرية الملكية السعودية المقدم الركن شافي بن فهيد السبيعي، أن الوحدات السعودية نفذت جميع مهامها بكل دقة وإتقان، لافتاً إلى أن هذه التمارين المشتركة تنفذ فيها العديد من السيناريوهات والتي تتطلب حضوراً ذهنياً وبدنياً عالياً لدى المشاركين.



وأوضح "السبيعي" أن مثل هذه التمارين يتم التخطيط له مسبقاً حتى يتم الاستفادة من التمرين بشكل عام، في ظل تنوع مسارح العمليات مما يتطلب احترافية عالية بالعمليات المشتركة والتخطيط الموحد بين القوات المنفذة لتطوير عمليات إزالة الألغام في الطرق المعبدة وغير المعبدة والمباني والطرق التي تسهم بشكل إيجابي في صقل وتطوير المهارات القتالية لدى المشاركين.

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