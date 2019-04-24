، "الفيصل" يدشن أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى بجنوب جدة ،

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دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى الواقعة تحت كوبري ميناء جدة الإسلامي على طريق الفلاح جنوب محافظة جدة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.
وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لشركة البيك للأنظمة الغذائية، ومؤسسة أبوغزالة الخيرية، المنفذة للمشروع، حاثاً القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية والمسؤولية الاجتماعية، وأن يتم تعميم التجربة لتشمل مدينتي مكة المكرمة والطائف.
وينفذ المشروع على مساحة تقدر بأكثر من 14 ألف متر مربع، ويحتوي على ثلاثة ملاعب رياضية لكرة القدم، وملعبين لكرة السلة، وواحد لكرة الطائرة، إضافة إلى مواقع مخصصة لألعاب الأطفال وساحات مفتوحة، كما يضم مضمارين للمشي، وقد روعي في المشروع وسائل السلامة إذ تم وضع حواجز للحماية، كمل خصّص المشروع مساراً للمكفوفين وأجهزة رياضية مجهزة لأصحاب الهمم، فيما سيتم الانتهاء من المشروع خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وستتولى جمعية مراكز الأحياء بجدة تشغيله بعد إنجازه.
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة جاذبة لسكان الأحياء المجاورة له وتشجيعهم على الرياضة في أجواء مناسبة وملائمة تمكن الشباب من استثمار طاقتهم.
"الفيصل" يدشن أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى بجنوب جدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-24
دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى الواقعة تحت كوبري ميناء جدة الإسلامي على طريق الفلاح جنوب محافظة جدة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.
وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لشركة البيك للأنظمة الغذائية، ومؤسسة أبوغزالة الخيرية، المنفذة للمشروع، حاثاً القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية والمسؤولية الاجتماعية، وأن يتم تعميم التجربة لتشمل مدينتي مكة المكرمة والطائف.
وينفذ المشروع على مساحة تقدر بأكثر من 14 ألف متر مربع، ويحتوي على ثلاثة ملاعب رياضية لكرة القدم، وملعبين لكرة السلة، وواحد لكرة الطائرة، إضافة إلى مواقع مخصصة لألعاب الأطفال وساحات مفتوحة، كما يضم مضمارين للمشي، وقد روعي في المشروع وسائل السلامة إذ تم وضع حواجز للحماية، كمل خصّص المشروع مساراً للمكفوفين وأجهزة رياضية مجهزة لأصحاب الهمم، فيما سيتم الانتهاء من المشروع خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وستتولى جمعية مراكز الأحياء بجدة تشغيله بعد إنجازه.
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة جاذبة لسكان الأحياء المجاورة له وتشجيعهم على الرياضة في أجواء مناسبة وملائمة تمكن الشباب من استثمار طاقتهم.
24 إبريل 2019 - 19 شعبان 1440
03:13 PM
لتشجيع السكان على ممارسة الرياضة.. وينتهي العمل فيه خلال 3 أشهر
دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى الواقعة تحت كوبري ميناء جدة الإسلامي على طريق الفلاح جنوب محافظة جدة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.
وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لشركة البيك للأنظمة الغذائية، ومؤسسة أبوغزالة الخيرية، المنفذة للمشروع، حاثاً القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية والمسؤولية الاجتماعية، وأن يتم تعميم التجربة لتشمل مدينتي مكة المكرمة والطائف.
وينفذ المشروع على مساحة تقدر بأكثر من 14 ألف متر مربع، ويحتوي على ثلاثة ملاعب رياضية لكرة القدم، وملعبين لكرة السلة، وواحد لكرة الطائرة، إضافة إلى مواقع مخصصة لألعاب الأطفال وساحات مفتوحة، كما يضم مضمارين للمشي، وقد روعي في المشروع وسائل السلامة إذ تم وضع حواجز للحماية، كمل خصّص المشروع مساراً للمكفوفين وأجهزة رياضية مجهزة لأصحاب الهمم، فيما سيتم الانتهاء من المشروع خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وستتولى جمعية مراكز الأحياء بجدة تشغيله بعد إنجازه.
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة جاذبة لسكان الأحياء المجاورة له وتشجيعهم على الرياضة في أجواء مناسبة وملائمة تمكن الشباب من استثمار طاقتهم.
، "الفيصل" يدشن أعمال مشروع تطوير الجزيرة الوسطى بجنوب جدة ،
المصدر : الخليج 365
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