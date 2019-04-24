انت الان تتابع تفاصيل خبر "ذبيحة" و"قطة" و"زفة بلدي".. طرائف من استفتاء مصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 02:56 مساءً - لم يفوت المصريون مناسبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية دون بصمة فكاهية يتميز بها الشعب المصري، حيث شهدت الأيام الثلاثة للتصويت العديد من المشاهد الطريفة التي أثارت الجدل والانتباه والسخرية.

فرح أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء وسط مقاطعة وتكميم لأفواه المعارضين للاستفتاء، الذي وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الموافقة عليه بنسبة وصلت إلى 89%، ببناء "هرم استبداد جديد" في مصر على أنقاض المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة يناير عام 2011.

شفاء من الشلل

لم تتمكن تلك العجوز من مقاومة نغمات الـ"دي.جي" المرتفعة؛ فانتفضت من على كرسيها المتحرك لتشارك رفيقاتها في وصلة رقص أثارت سخرية رواد مواقع التواصل، الذين أشار بعضهم إلى أن الدستور تمكن من شفاء السيدة، واستغنائها فوراً عن الكرسي المتحرك!

رقص وخلع الملابس

ربما لم يكن الرقص أمام اللجان جديداً، لكن تلك السيدة التي اندمجت في الرقص مع أحد الصبية كان الأكثر تفاعلاً؛ حيث لجأت إلى خلع ردائها الخارجي لتتمكن من الرقص بسهولة.

شاي محمد فؤاد

لم يجد المطرب محمد فؤاد لإظهار سعادته بالتصويت في الاستفتاء سوى أن يحمل معه "غلاية شاي"، ليصب منها بنفسه للموجودين على بوابة لجنته الانتخابية!

جلوسها أثار مشاكل

لم تتخيل الموظفة في وزارة العدل، فاطمة عبد اللطيف، التي كانت تمارس عملها في إجراءات التصويت على الاستفتاء، أن عدم وقوفها خلال إنهاء البابا تواضروس إجراءات التصويت سوف يجعلها محوراً للجدل، بعد تداول صورتها، ثم أنباء متضاربة عن وقفها عن العمل وإحالتها للتحقيق.

طرائف باستمارات الاقتراع

وجد بعض الناخبين في استمارات الاقتراع فرصة للتعبير عن الرأي، ربما لتوصيل رسالة أو لمجرد إبطال الصوت.

ومن أطرف تلك التعليقات: "تصويت إيه.. أنا عاوزة أتجوز"، وآخر كتب داخل الدائرة الخضراء المعبرة عن الموافقة "كريستيانو رونالدو وعمرو حسن (شاعر مصري شاب)".

وكتب موظف أُرغم على التوجه للتصويت: "أنا رحت بعد التهديد بالفصل من الشغل ومش عاوزك يا بلحة (عبد الفتاح السيسي) ومش ههنيك على الورقة. ده تهديد من مدرسة التجارة ببلبيس".

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مشاجرة بين قاضيين

في سابقة نادرة نشبت مشاجرة هاتفية بين المستشار أحمد عبد الظاهر، رئيس إحدى اللجان الفرعية بمحافظة الشرقية، والمستشار حامد محمد حامد سرحان، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية؛ بسبب رفض الأول نقل موظف في لجنته أعداد الحاضرين أولاً بأول إلى المحكمة التي يشرف عليها الثاني، وتطورت المشاجرة إلى تبادل الشتائم والإهانات بين القاضيين.

بالمزمار البلدي والخيول

تكررت مشاهد استئجار فرق المزمار البلدي والخيول أمام لجان التصويت للفت الأنظار وتجميع الناخبين، والطريف أن محافظ كفر الشيخ إسماعيل عبد الحميد، وصل إلى إحدى اللجان الانتخابية محاطاً بموكب مماثل.

ولجأ أحد الأشخاص للاستعانة بفيل بلاستيكي ضخم وُضع على سيارة "نصف نقل" لجذب أنظار المواطنين.

تصويت بملابس الإحرام

أصر بعض المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية على التوجه للقنصلية المصرية بجدة للإدلاء بأصواتهم بملابس الإحرام، بعد أدائهم مناسك العمرة مباشرة، والتقاطهم صوراً تذكارية توثق تلك المناسبة.

عرس في اللجنة

قرر عريس وعروسه أن تكون بداية حياتهما الزوجية من لجنة التصويت على تعديلات الاستفتاء، وهو تقليد يحرص بعض الشباب عليه منذ ثورة 2011، حين يوافق يوم زفافهم إحدى الاستحقاقات الانتخابية.

واختار شاب وفتاة بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، إقامة حفل خطوبتهما داخل اللجنة بعد الإدلاء بصوتيهما في الاستفتاء، ملتقطين الصور التذكارية بأصبع مبللة بالحبر الفوسفوري.

قطة وكلب

استحوذت القطة التي عمدت صاحبتها إلى غمس قدمها في الحبر الفوسفوري على سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في حين حاز "كلب" اهتماماً أكبر، حين وصل إلى إحدى لجان الأزبكية بالقاهرة برفقة صاحبته الفنانة سما المصري!

ولادة في اللجنة

شهدت لجنة اللواء حسن الحميلي بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر في محافظة بني سويف، وضع السيدة أمل عبد المنعم مولودها داخل مركز الاقتراع أثناء الإدلاء بصوتها، واختار بعض الأهالي ذبح "عجل" تيمناً به، ولجلب المزيد من المصوتين للجان.

في حين ارتدت المعلمة هدى عطية عباءة بألوان علم مصر، صممتها بنفسها، وسبق أن ارتدتها في الانتخابات الرئاسية السابقة، في حين ارتدى ناخب آخر قميصاً بألوان العلم المصري.

وانطلقت يوم الأحد (21 أبريل) عمليات اليوم الثاني للتصويت على التعديلات الدستورية في مصر، حيث واصل الناخبون البالغ عددهم 61 مليوناً الإدلاء بأصواتهم بجميع اللجان في 27 محافظة.

يذكر أن مجلس النواب المصري وافق وبصفة نهائية على تعديلات دستورية تسمح بزيادة مدة الرئاسة وتعيين نواب للرئيس.

وتضمنت التعديلات تعديل المادة 140 من دستور 2014، وإضافة نص يسمح أن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، ولا يجوز تولي الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، مع إضافة عامين للولاية الحالية للرئيس الحالي السيسي لتنتهي في 2024، ومنحه الحق في الترشح لولاية أخرى لمرة واحدة تمدد حكمه حتى عام 2030.

ووافق مجلس النواب على منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر على أن يحدد اختصاصاتهم.