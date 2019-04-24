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جراحة نوعية بالمنظار لإعادة معدة مريضة إلى مكانها الطبيعي
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :
أجرى فريق طبي بمستشفى الأمير مشاري بن سعود، ببلجرشي عملية نوعية ناجحة بالمنظار لإعادة معدة مريضة من داخل التجويف الصدري إلى مكانها الطبيعي وإصلاح فتق في الحجاب الحاجز ، حيث كانت المريضة تعاني من صعوبة في البلع مع ارتجاع شديد في المريء .
وخلال العملية لوحظ وجود معظم المعدة في التجويف الصدري مع التصاقات مزمنة ، وقد تم التعامل مع الحالة وإرجاع المعدة إلى البطن وخياطة عضلات الحجاب الحاجز وعمل صِمَام لمنع الارتجاج باستخدام جزء من المعدة ، وكان ذلك بواسطة المنظار الجراحي، حيث تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.
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