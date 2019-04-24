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الفالح: لا حاجة لتحرك فوري بعد إنهاء إعفاءات نفط إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الأربعاء، أنه لا يرى حاجة إلى زيادة إنتاج النفط على الفور بعد أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام الإيراني، موضحًا أن تركيز المملكة سيظل منصبًا على موازنة أسواق النفط العالمية.
وقال الفالح إنه يسترشد بالعوامل الأساسية لسوق النفط، لا الأسعار، وإن مخزونات النفط العالمية تواصل الارتفاع، متابعًا أن إنتاج المملكة من الخام سيظل في حدود التخفيضات التي تقودها أوبك لكن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سيتجاوب مع حاجات عملائه.
وتابع الفالح أنه سيكون هناك تغيير طفيف للغاية في إنتاج المملكة النفطي في مايو مقارنة مع الشهرين الأخيرين، وإن مخصصات خام أرامكو السعودية لشهر يونيو ستتقرر خلال أسبوعين.
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