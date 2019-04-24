- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مقاتلات التحالف تدمر غرفة اتصالات لميليشيا الحوثي في صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مقاتلات التحالف تدمر غرفة اتصالات لميليشيا الحوثي في صعدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
دمر تحالف دعم الشرعية، غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للميليشيات في مديرية ساقين في صعدة.
وشنت مقاتلات التحالف غارتين استهدفتا غرفة اتصالات متطورة، ومخزنًا كبيرًا للأسلحة تابعًا للميليشيات في جبال ابن عريج بمديرية ساقين، بحسب العربية.
كما دمرت الغاراتان غرفة الاتصالات ومخازن الأسلحة، ونجم عنهما مصرع من بداخلها من عناصر.
وأكدت مصادر ميدانية وقوع انفجارات كبيرة في المنطقة المذكورة، وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كبير ولفترة طويلة نسبيًا.
من جهة أخرى، أفشلت قوات الجيش اليمني، هجومًا لميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد، وفق موقع وزارة الدفاع اليمنية، أمس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تدمر غرفة اتصالات لميليشيا الحوثي في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.