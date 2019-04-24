الارشيف / اخبار السعوديه

مقاتلات التحالف تدمر غرفة اتصالات لميليشيا الحوثي في صعدة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم مقاتلات التحالف تدمر غرفة اتصالات لميليشيا الحوثي في صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-24

مقاتلات التحالف تدمر غرفة اتصالات لميليشيا الحوثي في صعدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

دمر تحالف دعم الشرعية، غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للميليشيات في مديرية ساقين في صعدة.

وشنت مقاتلات التحالف غارتين استهدفتا غرفة اتصالات متطورة، ومخزنًا كبيرًا للأسلحة تابعًا للميليشيات في جبال ابن عريج بمديرية ساقين، بحسب العربية.

Advertisements

كما دمرت الغاراتان غرفة الاتصالات ومخازن الأسلحة، ونجم عنهما مصرع من بداخلها من عناصر.

وأكدت مصادر ميدانية وقوع انفجارات كبيرة في المنطقة المذكورة، وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كبير ولفترة طويلة نسبيًا.

من جهة أخرى، أفشلت قوات الجيش اليمني، هجومًا لميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد، وفق موقع وزارة الدفاع اليمنية، أمس الثلاثاء.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تدمر غرفة اتصالات لميليشيا الحوثي في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا