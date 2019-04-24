مقاتلات التحالف تدمر غرفة اتصالات لميليشيا الحوثي في صعدة

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

دمر تحالف دعم الشرعية، غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للميليشيات في مديرية ساقين في صعدة.

وشنت مقاتلات التحالف غارتين استهدفتا غرفة اتصالات متطورة، ومخزنًا كبيرًا للأسلحة تابعًا للميليشيات في جبال ابن عريج بمديرية ساقين، بحسب العربية.

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كما دمرت الغاراتان غرفة الاتصالات ومخازن الأسلحة، ونجم عنهما مصرع من بداخلها من عناصر.

وأكدت مصادر ميدانية وقوع انفجارات كبيرة في المنطقة المذكورة، وتصاعد أعمدة الدخان بشكل كبير ولفترة طويلة نسبيًا.

من جهة أخرى، أفشلت قوات الجيش اليمني، هجومًا لميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد، وفق موقع وزارة الدفاع اليمنية، أمس الثلاثاء.