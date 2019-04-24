MBC مصر تعلن خطتها في رمضان بـ5 مُسلسلات ورامز في الشلال

2019-04-24

متابعات الخليج 365 - القاهرة

أعلنت قناة MBC مصر عن خطتها في شهر رمضان المبارك بعرض 5 مُسلسلات حصرية وبرنامج رامز جلال الجديد.

ولد الغلابة أحمد السقا:

للمرّة الثالثة عبر شبكة قنوات MBC مصر في رمضان، يطل النجم أحمد السقا عبر قصة غير تقليدية تجري وقائعها في صعيد مصر من خلال أحداث مُسلسل “ولد الغلابة”.

يعمل “السقا” كمدرس للتاريخ في إحدى المدارس البسيطة بُمحافظة المنيا، ويعول أسرة كبيرة ويتعرض للكثير من المحن والاختبارات الأخلاقية مما يدفعه للوقوع في فخ الجريمة رغماً عنه ودفاعاً عن أسرته. المُسلسل من إبداع الكاتب أيمن سلامة، ورؤية المخرج محمد سامي.

ويُشارك في البطولة مع أحمد السقا، مي عمر، ومحمد ممدوح، وهبة مجدي، وإنجي المقدم، وكريم عفيفي، وادوارد، وهادي الجيار، وريم سامي وآخرون.

فكرة بمليون جنيه لعلي ربيع:

بعد أن واصل نجاحه المسرحي اللافت وحجز مكانة بين النجوم الشباب على خريطة المسرح، يواصل نجم الكوميديا الشاب علي ربيع إطلالته للمرة الثالثة عبر شبكة قنوات “MBC مصر” في الخريطة رمضان بعد تواجده الناجح والمميز ضمن أبطال مسرح مصر. “فكرة بمليون جنية” كوميديا مميزة تدور أحداثها حول الشاب البسيط “علاء الدين مصباح” الذي يحلم بدخول كلية الهندسة ليُحقق أحلامه في الاختراع والابتكار، وتحدث له مُفارقة في الحصول على مليون جنية يُحاول بها تحقيق بعض أفكاره بُمساعدة أصدقائه المُقربين مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

المُسلسل كتبه أمين جمال، وأخرجه وائل إحسان في ثاني تعاون له مع علي ربيع بعد مسلسل “سك على إخواتك” العام الماضي. ويُشارك في بطولته مع على ربيع كل من صابرين، وكريم عفيفي، وصلاح عبدالله، وسهر الصايغ، وأحمد السيسي، ووليد فواز، أحمد سلطان وآخرين.

زي الشمس دينا الشربيني:

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بعد أن رسخت نجوميتها عبر إطلالات مميزة ونوعية تنطلق النجمة الشابة دينا الشربيني في أولي بطولاتها الدرامية عبر شبكة قنوات MBC في رمضان، من خلال مُسلسل ” زي الشمس”، حيث تعيش “تاليا” بطلة المُسلسل صراع عائلي انعكس على شخصيتها وعلى تصرفاتها واندفاعها وجموحها في الحياة بعد دراستها للقانون. تنطلق تاليا في أجواء غير مُستقرة تدفعها لعدد من ردود الأفعال غير المتوقعة، مما يُفجر الكثير من المُفاجآت.

يُشارك في بطولة ” زي الشمس” مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم، أبرزهم جمال سليمان، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبدالغفور، أحمد مالك وآخرون.. والمُسلسل تأليف مريم نعوم، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

قابيل.. محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج:

بعد تألق لافت في الدراما والسينما خلال الأعوام الأخيرة، ينطلق النجم محمد ممدوح في أول بطولة له عبر شبكة قنوات “MBC مصر” من خلال مُسلسل “قابيل” في قصة مُثيرة تدور أحداثها حول جرائم قتل غامضة تتورط فيها الكثير من الشخصيات التي تقع ضحايا صراعات مُختلفة.

تتوزع أحداث العمل على خطوط درامية مُتشابكة صاغها فريق كتابة يضم: مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، أشرف نصر، وكريم يوسف، وأخرجها كريم الشناوي. يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم الشباب، منهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومحمد فراج، وعلي الطيب، ونهى عابدين، وتامر نبيل، وأحمد كمال، وبسنت شوقي وآخرين…

شقة فيصل لكريم محمود عبدالعزيز:

إطلالة مميزة للنجم الشاب كريم محمود عبدالعزيز في أولى بطولاته التلفزيونية عبر شبكة قنوات “MBC مصر”. يغوص كريم محمود عبدالعزيز ضمن مسلسل “شقة فيصل” في عالم الأغنية الشعبية حيث يحلم بأن يكون مُطرباً ويترك مدينته بورسعيد أملاً في أن يُحقق حلمه. وخلال مشواره المعقّد يواجه الكثير من الأزمات والإخفاقات إلى أن يجد من يُسانده ويؤمن بموهبته.

يُشارك مع كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، أحمد فتحي، ونسرين أمين، وصلاح عبدالله، ومصطفى أبو سريع، ومي القاضي، وآخرين، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

رامز في الشلال:

ﯾبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يزيد من فزعه وخوفه!