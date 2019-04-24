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حقيقة انتشار فيروس قاتل للأطفال في مستشفى بدر!
متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن المحمادي - بدر
رد القطاع الصحي في محافظة بدر على ما تداوله البعض بشأن انتشار فيروس قاتل يصيب الأطفال في مستشفى بدر العام بمنطقة المدينة المنورة ووفاة طفل بهذا الفيروس.
وأكد القطاع الصحي بمحافظة بدر أن ماتم تداوله غير صحيح جملة وتفصيلًا ولا توجد حالات وبائية في نطاق محافظة بدر.
وتداول البعض أنباء بشأن انتشار مرض قاتل معدي في حصان وأسد بأحد المهرجانات في المحافظة إلا أنه تم نفي ذلك ولم توجد أي حالات وبائية.
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