الان تتابع أمانة عسير وبلدياتها تغلق 125 منشأة مخالفة خلال أسبوع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أتلفت أمانة منطقة عسير، ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة وبلديات المنطقة البالغ عددها 33 بلدية 4152 كيلوجرامًا من الأغذية الفاسدة خلال الأسبوع الجاري.
وأشار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إلى أن الكميات التي أتلفت تعدُّ ضمن إحصائية الأمانة والبلديات التابعة لها للأسبوع الـ46 من حملة “غذاؤكم أمانة”، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في جميع مناطق المملكة.
وأبان “الحميدي”، أنه تم خلال الأسبوع الـ 46 للحملة إغلاق 125 منشأة تجارية مخالفة وتحرير 1018 مخالفة فيما بلغ عدد الجولات الرقابية 1527 جولة.
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