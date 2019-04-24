الان تتابع “المخاض” يداهم طالبة في لجنة اختبارات الطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي
داهمت آلام المخاض طالبة في ثانوية الواسط بحوية الطائف، مما استدعى نقلها إلى مستشفى الهدا.
وبحسب التقارير الطبية التي أوصت ببقائها في التنويم بالمستشفى، وجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، بتكليف لجنة لاختبارها في المستشفى.
وتقدم زوج المعلمة ووالدها بالشكر لمدير التعليم على لفتته الحانية ومشاعره الإنسانية وتكليف لجنة باختبار ابنتهم في المستشفى كونها أخر سنة في المرحلة الثانوية.
كانت هذه تفاصيل خبر “المخاض” يداهم طالبة في لجنة اختبارات الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.