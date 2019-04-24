“المخاض” يداهم طالبة في لجنة اختبارات الطائف

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

داهمت آلام المخاض طالبة في ثانوية الواسط بحوية الطائف، مما استدعى نقلها إلى مستشفى الهدا.

وبحسب التقارير الطبية التي أوصت ببقائها في التنويم بالمستشفى، وجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، بتكليف لجنة لاختبارها في المستشفى.

وتقدم زوج المعلمة ووالدها بالشكر لمدير التعليم على لفتته الحانية ومشاعره الإنسانية وتكليف لجنة باختبار ابنتهم في المستشفى كونها أخر سنة في المرحلة الثانوية.