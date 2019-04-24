شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: المملكة تدعم السلام.. والنظام الإيراني يدعم التطرف والإرهاب في العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت المملكة حرصها على تحقيق الأمن الدولي وتعزيزه، وأنها تساهم بفاعلية في دعم مبادرات السلام حول العالم، مشددة على أنها في سياستها الخارجية تدعم السلام، داعية إلى ضرورة التنسيق بين الدول أجمع في تحقيق محاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء) خلال مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي، أكد فيها أن «المملكة سعت إلى تعزيز أمنها السيبراني لمواجهة جرائم التقنية المعلوماتية»، وأن «المملكة تواصل تعزيز قدراتها لمواجهة تحديات المنطقة»، مضيفا: «الشرق الأوسط يعاني من أحداث مؤسفة تقلقنا جميعا»، مشددا على أن «النظام الإيراني يواصل دعم التطرف والإرهاب في العالم». وفي الشأن اليمني، أكد الأمير خالد بن سلمان أن «مليشيا الحوثي استولت على الدولة اليمنية ومؤسساتها الحكومية» وأن «الحوثيين أطلقوا اكثر من 200 صاروخ باليستي استهدفت عاصمة المملكة ومدنها».