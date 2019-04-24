شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يدين انتهاكات الحوثي ضد أعضاء «النواب اليمني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، قائلا: «يتابع البرلمان العربي الوضع في الجمهورية اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويُدين بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات السافرة بحق أعضاء مجلس النوب بالجمهورية اليمنية».

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وتلقى الدكتور السلمي رئيس البرلمان العربي رسالةً مكتوبةً من رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية سلطان البركاني بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإنقلابية بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمينة، ومن هذه الانتهاكات: فرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق التي تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة، وإجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019، ومصادرة ممتلكات 140 عضواً من أعضاء مجلس النواب، وتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم، والسيطرة على منازل وممتلكات عدد آخر من النواب، واعتقال أبناء وأقارب أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل، منتهكين بذلك كل القيم والقوانين والأعراف الدولية. وإذ يُدين رئيس البرلمان العربي ويستنكر بشدة هذه الجرائم التي تتنافى مع القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، فإنه يُحمل ميليشيا الحوثي الإنقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الشنعاء.

واستمراراً لجهود البرلمان العربي لدعم الشعب اليمني والشرعية في الجمهورية اليمنية، خاطب رئيس البرلمان العربي يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وطالبهم بإدانة واستنكار هذه الجرائم بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، ودعوة الأمم المتحدة لإصدار قرارات دولية تُعاقب مليشيا الحوثي الإنقلابية وداعميها وتُحاسب مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الحماية لأعضاء مجلس النواب اليمني، والإفراج عن المختطفين من أبنائهم وأقاربهم، وإخلاء المنازل والممتلكات التي استولت عليها جماعة الحوثي الانقلابية بالقوة.

وأكد رئيس البرلمان العربي مواصلة البرلمان العربي لجهوده وموقفه الداعم للحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها دولياً، وما تقوم به قوات التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الدولة ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة الـيمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.