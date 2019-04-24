شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

يكرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان اليوم (الأربعاء)، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة.

وأوضح وكيل إمارة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام الفالح، أن حفل جائزة مكة للتميز هذا العام هو ختام لكافة الأنشطة الثقافية في المنطقة، والتي تهتم ببناء الإنسان، منوهاً إلى أن ما وصلت إليه جائزة مكة للتميز خلال الدورات التسع الماضية، هو ما اتضح في الأعمال التنافسية التي تقدمّت للجان التحكيم، لافتاً إلى أن هذا الأمر دليل على تنامي الاهتمام بالجائزة ونجاحها في الوصول إلى مواطن الإبداع لدى إنسان المنطقة. وقال إن المشاركين في جائزة مكة للتميز من أبناء المنطقة في مختلف التخصصات، سواءً كانت ذات صفة فردية أو جماعية، أو على مستوى المؤسسات، وتم تقييمها بعد استيفاء المعايير الخاصة بالترشيح عن طريق إمارة المنطقة أو الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في المنطقة، مضيفاً أنه تمت إتاحة الفرصة بالترشيح عن طريق زيارة موقع الجائزة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ووصف الأعمال التي قُدمت بأنها خلاقة ومتميزة، تعكس تميّز أبناء المنطقة وريادة تجاربهم.