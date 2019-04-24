شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض: المملكة عصية على الأفكار المتطرفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الزلفي)

تفقد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن أمس (الثلاثاء)، مركز مباحث محافظة الزلفي الذي تعرض أخيرا لهجوم إرهابي وتصدت له قوات الأمن.

ووقف على موقع إحباط العملية الإرهابية والآثار الناجمة عن محاولة الاقتحام البائسة، فيما عقد بحضور محافظ الزلفي، اجتماعاً مع مدير مباحث منطقة الرياض وعدد من ضباط المباحث قدم فيه إيجازاً عن الترتيبات الأمنية بالمركز والتعامل مع المواقف المفاجئة والجاهزية والرصد الأمني.

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وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن خلال الزيارة «هذه الدولة المباركة قامت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي عصية على أي مزايدات من أفكار متطرفة أو ضالة وهذه الدولة عزيزة بقيادتها التي تهتم بأمنها وأمانها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والوطن غني بفضل من الله ثم برجاله الذين وقفوا وقفة صادقة وأبلوا بلاء مشرفاً في الميدان».

وأضاف «أشكر الجميع في الإدارات الأمنية بمحافظة الزلفي ومدينة الرياض على جهودهم، وأقف اليوم بتوجيه من ولي العهد الذي أمرني بتبليغ شكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمنسوبي المباحث في الزلفي والشرطة بالمحافظة على عملهم ومتابعتهم ولا يستغرب عليهم هذا الإنجاز، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة».

من جهة أخرى، زار نائب أمير منطقة الرياض مركز شرطة الزلفي، والتقى خلالها مدير المركز وكبار الضباط واستمع منهم إلى إيجاز عن الأعمال الأمنية والتعاملات الحقوقية.